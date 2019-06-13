Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmaması ve ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasının etkisiyle 5,76'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 5,80'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,51 değer kazancıyla 5,83'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,74 artışla 6,60, sterlin/TL de yüzde 0,50 yükselişle 7,40 seviyesinden işlem görüyor.

'DOLARDA 5,85 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ithalat fiyat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin destek, 5,8510'un direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA