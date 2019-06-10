Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte son durum

Geçen hafta içinde 5,66 ile son 1,5 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, 3,5 günlük bayram tatili sonrası Cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 5,81'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yaklaşık yüzde 0,4 değer kazancıyla 5,84'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 6,60, sterlin/TL de yüzde 0,3 düşüşle 7,41 seviyesinden işlem görüyor.

'DOLARDA 5,90 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi yapacağı beklentilerinin artmasıyla doların diğer para birimleri karşısında değer kaybettiğine işaret ederek, ticaret savaşı ve jeopolitik risklere ilişkin haber akışının döviz kurları üzerinde etkili olacağını dile getirdi.

Bugün yurt reel efektif kur, yurt dışında İngiltere'de sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,77'nin destek, 5,90'nın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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Kaynak: AA