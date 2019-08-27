Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum

Dün Asya piyasalarında sığ işlemlerin yaşandığı saatlerde 6,33'ü gören ve yurt içi piyasaların açılmasıyla düşüşe geçen dolar/TL, 5,76'ya gerilemesinin ardından günü yüzde 0,92 değer kazancıyla 5,81'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,66 üzerinde 5,85 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE DOLAR NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6,50'den, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kazancıyla 7,15'den işlem görüyor. Euro/dolar paritesi 1,11'in hemen üzerinde işlem görürken, dolar endeks, yüzde 0,06 azalışla 97,9 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 5,7550 DESTEK KONUMUNDA'

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret müzakerelerine dair iyimserliği artıran açıklamalarının ardından küresel risk iştahının toparlanmasına yardımcı olduğunu söyledi. Almanya ekonomisinin ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre mevsim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 0,1 daralarak beklentiyi karşıladığını ifade eden analistler, Almanya'nın resesyonun eşiğine geldiğine dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8810 ve 5,9150'nin direnç, 5,7550'nin destek konumuna geldiğini kaydetti.