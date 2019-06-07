Dolar yeniden yükselişe geçti

Piyasaların bayram tatili öncesinde yarım gün açık olduğu Pazartesi günü 5.87 seviyelerinde olan dolar Salı günü 5.66'ya kadar gerilese de tekrar yönünü yukarı çevirdi.

ABD ile ilişkilere yönelik endişeler bu sabah itibariyle TL'de bir miktar baskı yarattı. Bu sabah ajanslara düşen haberlere göre ABD,F-35 uçaklarında eğitim alması için Türkiye'den şu anda ABD'de bulunanlar dışında yeni pilot kabul edilmeyeceğinin duyurmuştu.

Dolar/TL 5.8689'a kadar çıktı. Kur, saat 13:00 itibariyle 5.8440 seviyesine yer aldı. Euro/TL ise 6.61 seviyelerinde işlem görüyor.

Ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8050'nin destek, 5,8870 ve 5,9050 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA