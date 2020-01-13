Haberler » Ekonomi » Dolar/TL, 5,8650 seviyesinde alıcı buluyor - Ekonomi

Dolar/TL, 5,8650 seviyesinde alıcı buluyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,8650'den işlem görüyor.

13.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:46Dolar/TL, 5,8650 seviyesinde alıcı buluyor
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,8650'den işlem görüyor.

Geçen hafta küresel risk algısının bozulmasıyla 5,9884'e kadar yükselen dolar/TL, ABD ile arasındaki tansiyonun azalmasıyla gerileyerek yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesi olan 5,8564'ü gördü. Dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 5,8765'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 5,8650'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 6,5290'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 azalışla 7,6400'ten satılıyor.
Sterlin/dolar paritesi, düşüşünü 5. işlem gününe taşıyarak 1,3030 seviyesinde işlem görüyor. Avro/dolar paritesi de analistlerin önemli destek olarak nitelendirdiği 1,11'in hemen üzerinde dengelendi. Dolar endeksi, yatay bir seyirle 97,4 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise İngiltere'de dış ticaret dengesi ve sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,85'in destek, 5,95'in direnç konumunda takip edileceğini kaydetti.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım 2019'da 450 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2019 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 1,6 milyar dolar fazla olarak gerçekleşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, İran, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

10:38  Bakan Turhan: "Kanal İstanbul Projesi'nde amacımız, ülkemizde deniz trafiğinin güvenli ve emniyetli... - Ekonomi
10:34  Bakan Turhan: İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda yüzde 25'lik azalma,... - Ekonomi
10:34  İnşaat maliyet endeksi Kasım 2019'da aylık bazda yüzde 0,02 azaldı - Ekonomi
10:33  Estetikle nasıl daha genç görünebilirsiniz? İşte uzmanından tüyolar - Ekonomi
10:26  Türk Telekom 'Enerji' için çalışmalarını sürdürüyor - Ekonomi
10:25  Yurt dışı seyahat harcamalarında taksit sınırı 3'e indi - Ekonomi
10:12  Son dakika: 2019 Kasım ayında cari denge 518 milyon dolar açık verdi - Ekonomi
09:51  Bakan Turhan'ın 'İmamoğlu iptal etti, Erdoğan talimat verdi' sözlerine İBB'den cevap geldi - Ekonomi
07:24  İngiltere, Almanya ve Fransa liderlerinden ortak İran açıklaması: Daha fazla şiddet istemiyoruz - Ekonomi
19:45  Japon milyarder, twitini paylaşan 1000 kişiyi paraya boğacak! - Ekonomi
13.01.2020 10:39:21