14.06.2019 09:56
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Dolar yeniden hareketlendi! İşte son durum

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,91 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro ise 6,67'den alıcı buluyor.

Dün jeopolitik gelişmeler ve Umman Körfezi'nde petrol tankerlerindeki patlamaların petrol fiyatlarını yükseltmesiyle Türk lirası varlıklarda baskı oluşturmasının etkisiyle 5,90'ın üzerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 artışla 5,86'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne dünkü kapanış seviyesinden başlamasının ardından şu sıralar 5,91 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro ise 6,67'den alıcı buluyor.

'DOLARDA 5,8950 SEVİYESİ DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,8950'nin direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,80'in altında kapanışların olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını söyledi.

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Dolar yeniden hareketlendi! İşte son durum
Kaynak: AA
Ekonomi, Güncel

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