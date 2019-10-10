Harekatla birlikte dolar yükselişe geçti! İşte son durum

Dün 5,81-5,87 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 5,87'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 5,87 seviyesinden işlem görüyor. Dolar bugün 5,8796 seviyesine çıkarak son 4 ayın en yüksek seviyesini gördü.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,5 artışla 6,47'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,18'den satılıyor.

BARIŞ PINARI HAREKATI PİYASALARDA BELİRLEYİCİ OLACAK

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün akşam yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun, Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladığı bildirildi.

Analistler, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları ve yürütülen diplomasinin döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olduğunu belirterek, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın iç siyasi endişeleri gözeterek yaptığı çelişkili açıklamaların belirsizliği artırdığını söyledi.

'DOLARDA 5,92 DİRENÇ KONUMUNDA'

ABD ve Çinli yetkililer arasında bugün başlaması beklenen ticaret görüşmelerine ilişkin iyimser beklentilerin arttığını ifade eden analistler, bu durumun dolar kurunun diğer para birimleri karşısında gerilemesine sebep olabileceğine dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi ve ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,92 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.