Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

Dün gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL, dolar karşısındaki yükseliş eğilimini sürdürdü. Dolar/TL, dün yüzde 2,2 azalışla 5,88'den günü tamamladı. Dolar/TL bugüne dalgalı bir seyirle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 5,88'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 6,57, sterlin/TL de yüzde 0,5 yükselişle 7,44 seviyesinden işlem görüyor.

'DOLARDA 5,90 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin küresel piyasalardaki risk iştahını azalttığını, buna bağlı olarak da ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 2,17 ile yaklaşık 20 ayın en düşük seviyelerinde seyretmeye devam ettiğini belirtti.

Bugün Almanya'da enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,85 seviyesinin önemli destek, 5,90'nın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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Kaynak: AA