Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte son durum

Geçen haftanın son işlem gününde 5,88 seviyesinde seyreden dolar/TL, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin notunu indirmesinin ardından yükselişe geçerek 5,93'e kadar yükseldi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 5,90'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 5,91'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,05 artışla 6,63, sterlin/TL de yüzde 0,20 yükselişle 7,44 seviyesinden işlem görüyor.

'DOLARDA 5,9450 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9450 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu belirten analistler, 5,8870'in destek olarak izleneceğini kaydetti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN