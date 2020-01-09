Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

Dün ABD ile İran arasındaki tansiyonun azalmasının etkisiyle 5,8995'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1 altında 5,9150'den tamamladı. Dolar/TL, ABD ile İran arasında karşılıklı askeri atakların yerine ekonomik yaptırımların ve diplomasinin geri geleceğinin anlaşılmasıyla düşüşünü ikinci güne de taşıdı. Bugüne düşüşle başlayan ve 5,9055'e kadar gerileyen dolar/TL, saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,9190'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 6,5830'dan, sterlin/TL yaklaşık yüzde 0,1 artışla 7,7580'den satılıyor. Sterlin/dolar paritesi yatay seyirle 1,3170, avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1115 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi, yatay bir seyirle 97,3 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 5,95 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası 5,9550 desteğinin kırıldığını, düşüşün ivme kazandığını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,90'ın destek, 5,95'in ise direnç konumunda takip edileceğini söyledi.

ABD ve İran tarafından gelecek haber akışının piyasaların odağında olmayı sürdüreceğini ifade eden analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının izleneceğini kaydetti.