Haberler » Ekonomi » Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi

Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 5,93'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,57'den, sterlin ise 7,78'den alıcı buluyor.

23.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:13

Dün, üst üste 3 işlem günü süren yükseliş eğilimini sonlandıran dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 5,9203'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 5,9310'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 düşüşle 6,5730'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,7828'den satılıyor.

'de Brexit'e ilişkin yasal düzenlemede parlamento aşamasının tamamlanması ile sterlin, dolar karşısında yüzde 0,7 değer kazanarak 1,3130'a çıktı. Euro/dolar paritesi, dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 1,1085'ten alıcı buluyor. Dolar endeksi, yatay bir seyirle 97,6 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 5,95 DİRENÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özetinin, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'nin açıklamalarının ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 5,90'ın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, İngiltere, Sterlin, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:52  KÜRESEL PİYASALAR-ECB faiz kararı ve WEF öncesi Avrupa piyasaları açılışta düştü
11:45  Hakkari'de 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı
11:44  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Savunmada gıptayla bakılan yeniliklere imza atacağız"
11:39  Afyonkarahisar TSO, KOBİ Hastanesi’yle sorunları çözmeyi hedefliyor
11:38  EIA'nın yılın ilk yarısı için petrol fiyatı tahmini 62 dolar
23.01.2020 11:57:55