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Dolar/TL, 5,9330 seviyesinden alıcı buluyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,9330'dan işlem görüyor.

20.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:30 Dolar/TL, 5,9330 seviyesinden alıcı buluyor
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,9330'dan işlem görüyor.

Dün yükseliş eğilimini üst üste 5'inci işlem gününe taşıyan ve ABD ile arasında diplomatik ilişkilerde yaşanan sürecin etkisiyle 5,9442'ye kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 5,9430'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 5,9330'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 6,5985'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,7240'tan satılıyor.

Sterlin/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,3020, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1117 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,4 seviyesinde.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında İngiltere ve ABD'de 3. çeyrek büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç, 5,87'nin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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