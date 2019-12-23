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Tatilin ardından dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,93'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,58'den, sterlin ise 7,73'den alıcı buluyor.

23.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:20

Geçen hafta ABD'nin 'ye yönelik yaptırım içeren savunma bütçesini Senato'da kabul etmesinden ardından yaklaşık son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 5,9448'i gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 2,1 değer kazanarak Cuma gününü 5,9399'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 5,9360'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 6,58'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,73'den satılıyor. Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,3022, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,1085 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise yatay bir seyirle 97,6 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 5,95 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç, 5,87'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Tatilin ardından dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

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