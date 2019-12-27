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Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,9380'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,60'dan, sterlin ise 7,71'den alıcı buluyor.

27.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:57

Dün 5,93-5,94 dar bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 5,9329'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,9380'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 yükselişle 6,6050'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,7185'ten satılıyor. Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,2995, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1120 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 97,4 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 5,95 ÖNEMLİ DİRENÇ SEVİYESİ'

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in önemli direnç, 5,90'ın destek olarak takip edileceğini belirtti.

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Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Sterlin, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

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