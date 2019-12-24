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Dolar/TL, 5,9430 seviyesinden alıcı buluyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,9430'dan işlem görüyor.

24.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:38 Dolar/TL, 5,9430 seviyesinden alıcı buluyor
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,9430'dan işlem görüyor.

Dün 5,9190 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, bu seviyeden yükselişe geçerek 5,9503'ü gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 5,9493'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 5,9430'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 6,5940'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,6880'den satılıyor.

Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,2937, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,1080 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise yatay bir seyirle 97,7 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,97'in direnç, 5,90'ın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Sterlin, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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