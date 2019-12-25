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Dolar/TL, 5,9430 seviyesinden alıcı buluyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,9430'dan işlem görüyor.

25.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:06
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,9430'dan işlem görüyor.
Dün 5,93-5,95 dar bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 5,9492'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 5,9430'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 00,1 düşüşle 6,5940'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,7120'den satılıyor.
Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,2955, avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1086 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 97,7 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içinde sektörel güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi verilerinin takip edileceğini, yurt dışı piyasaların kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını belirtti.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,97'in direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,90'ın kısa destek olarak izleneceğini kaydetti.
Dolar/TL, 5,9430 seviyesinden alıcı buluyor

Sterlin, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

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