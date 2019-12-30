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Dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum

Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından 5,94'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,65'ten, sterlin ise 7,79'dan alıcı buluyor.

30.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:02

Geçen hafta 5,92-5,96 dar bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü haftalık bazda yüzde 0,2 artışla 5,9493'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 5,9480'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 6,6570'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,7965'ten satılıyor. Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,3110, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1190 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 96,8 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 5,97 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları, Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi, bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,97'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,90'ın destek olarak izleneceğini kaydetti.

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Dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

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