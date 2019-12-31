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Yılın son gününde dolar ne kadar? İşte son durum

Dolar/TL, yılın son işlem gününe yatay başlamasının ardından 5,94'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,66'dan, sterlin ise 7,80'den alıcı buluyor.

31.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:27

Dün 5,93-5,95 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 5,9481'den tamamladı. Dolar/TL, yılın son işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,9490'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 6,6665'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,8025'ten satılıyor. Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,3110, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1205 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen altında 96,7 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 5,9550 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'nin tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, yarın tatile girecek piyasalarda düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izleneceğini dile getirdi. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9550'nin direnç olarak öne çıktığını bildiren analistler, 5,90'ın destek olarak izleneceğini kaydetti.

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Yılın son gününde dolar ne kadar? İşte son durum

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

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