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Dolar/TL, 5,9520 seviyesinden alıcı buluyor

Dolar/TL, yılın ilk işlem gününe sınırlı yükselişle başlamasının ardından 5,9520'den işlem görüyor.

02.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:08 Dolar/TL, 5,9520 seviyesinden alıcı buluyor
Dolar/TL, yılın ilk işlem gününe sınırlı yükselişle başlamasının ardından 5,9520'den işlem görüyor.

Salı günü 5,94-5,95 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yatay seyirle 5,9465'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni yılın ilk işlem gününe sınırlı da olsa artışla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 5,9520'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 6,6705'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 7,8635'ten satılıyor.

Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 düşüşle 1,3218, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1209 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 96,6 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,9300-5,9620 bandının ne yöne doğru kırılacağının kısa ve orta vadeli görünüm açısından kritik önemde olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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