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Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,95'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,66'dan, sterlin ise 7,84'den alıcı buluyor.

07.01.2020 09:48 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:00

ABD ve arasındaki gerilimin etkisiyle artış yönlü hareket eden dolar/TL, dün 5,9969'a yükselmesinin ardından günü yüzde 0,04 azalışla 5,9723'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 5,9590'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 6,6680'den, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 7,8440'tan satılıyor. Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,3157, avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen altında 1,1180 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise yatay bir seyirle 96,72 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 5,9750 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, jeopolitik gelişmelere ilişkin akışının takip edileceğini belirterek, bugün yurt içine veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa'da perakende satışlar ve enflasyon, ABD'de dış ticaret dengesi, ISM imalat dışı endeks ve fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin izleneceğini kaydetti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9750'nin direnç olarak izleneceğini dile getiren analistler, 5,9350'nin destek konumuna geldiğini bildirdi.

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Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, İran, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

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