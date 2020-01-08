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Dolar 6 lira sınırında! İşte son durum

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,97'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,65'den, sterlin ise 7,75'den alıcı buluyor.

08.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:33

ABD ve arasındaki gerilime karşın sakin bir seyir izleyen dolar/TL, dün, bir önceki kapanışın hemen üzerinde 5,9729'dan günü tamamladı. Dolar/TL, bugüne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,1 altında 5,9695'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 6,6590'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 7,8510'dan satılıyor. Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,3 değer kazancıyla 1,3155, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,1150 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 96,9 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR ABD VE İRAN'DAKİ GELİŞMELERE ODAKLANDI

Analistler, dolar/TL'nin, Irak'ta, ABD'nin iki üssünün İran tarafından vurulmasının ardından artan jeopolitik risklere karşın yatay seyrini koruduğunu belirterek, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla ilgili detaylı açıklamalarının takip edileceğini vurguladı. Saldırının ardından taraflardan gelen ilk açıklamaların sakin bir tonda olmasının, piyasalarda oluşabilecek panik havasını engellediğini ifade eden analistler, jeopolitik gelişmelerin bir süre daha yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

'DOLARDA 5,9750 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün, Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere veri gündeminin de takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,9750'nin direnç, 5,95'in destek konumuna geldiğini bildirdi.

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Dolar 6 lira sınırında! İşte son durum

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, İran, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

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