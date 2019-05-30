Dolar son üç haftanın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) pazartesi günü açıkladığı zorunlu karşılık oranlarına ilişkin artış kararı ve TL varlıklarını destekleyici kararların etkisiyle dolar/TL'deki düşüş devam ediyor.

Dün 5,99 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,34 değer kaybıyla 6,01'den tamamladı. Dolar/TL, bugünkü değer kaybıyla düşüşünü 5'inci güne taşıdı. Dolar/TL 5,9597 ile yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 5,97'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,61 değer kaybıyla 6,65, sterlin/TL de 0,89 azalışla 7,53 seviyesinden işlem görüyor.

ABD'NİN 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 20 AYIN EN DÜŞÜĞÜNÜ GÖRDÜ

Analistler, jeopolitik riskler ve ticaret savaşına bağlı ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle küresel piyasalarda negatif bir seyrin hakim olduğunu, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin, dün 2,21 ile yaklaşık 20 ayın en düşük seviyesini gördüğünü belirtti.

'DOLARDA DÜŞÜŞ DEVAM EDEBİLİR'

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ilk çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,9550 desteğinin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini ve 5,85 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA