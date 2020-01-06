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Dolar, 6 lira sınırına dayandı! İşte son durum

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,97'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,66'dan, sterlin ise 7,81'den alıcı buluyor.

06.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:22

Geçen hafta ABD ile arasındaki gerilim, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası hızlı bir şekilde yükseldi. Cuma günü jeopolitik risklerin artmasının etkisiyle 5,9785'e kadar yükselen dolar/TL, günü yüzde 0,3 değer kazancıyla 5,9745'ten tamamladı.

İki ülke arasındaki geriliminin hızlı bir şekilde tırmanmasına ek olarak Irak'tan gelen açıklamalar da riskleri artıran etkenlerden biri oldu. Irak'ta istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi, Irak'ın yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkarılması için yasal adımları ve prosedürleri hazırlama aşamasında olduğunu bildirirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın cevabı gecikmedi.

Trump, İran'ın herhangi bir ABD personeline veya hedefine saldırması halinde ABD'nin hızlı ve bütünüyle karşılık vereceğini belirterek, İran'a ait bazı kültür yapılarının da bulunduğu 52 hedef seçtiklerine ilişkin paylaşımıyla ilgili olarak ise, "Onların insanımızı öldürmelerine izin var da bizim onların kültürel sahalarına dokunmamıza mı izin yok. Bu böyle olmaz." yanıtını verdi.

Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 5,9730'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 6,6660'dan, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,8110'dan satılıyor. Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,3077, avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen altında 1,1160 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise yatay bir seyirle 96,89 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 5,9850 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, jeopolitik gelişmelerin ve konuyla ilgili akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Avrupa ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9850'nin direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,9350'nin destek olarak izleneceğini söyledi.

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Dolar, 6 lira sınırına dayandı! İşte son durum

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

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