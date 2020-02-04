Dolar 6 lira sınırına dayandı! İşte son durum

Küresel piyasalarda koronavirüs kaynaklı belirsizliklere paralel artan dolar talebiyle dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 5,9867'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 5,9810'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 6,6240'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,7865'ten satılıyor. Euro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1060'tan, sterlin/dolar de yüzde 0,1 artışla 1,3004'ten işlem görüyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 97,8 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 6 LİRA SEVİYESİ ÖNEMLİ'

Analistler, Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin yanı sıra Suriye 'de artan gerilimin de dolar kuru üzerinde etkili olabileceğini belirterek, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Euro Bölgesi'nde ÜFE ve ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan dolar/TL'de 6,00 seviyesinin psikolojik açıdan önemli direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 5,95'in destek olarak izleneceğini kaydetti.