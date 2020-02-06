Dolar 6 lira sınırında! İşte son durum

Dün, 5,99 seviyesini test eden dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve günü önceki kapanışın hemen üzerinde 5,9805'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,9840'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL de yüzde 0,10 artışla 6,5860'tan, sterlin/TL önceki kapanışın hemen altında 7,7690'dan satılıyor. Euro/dolar paritesi analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 1,10'un hemen altında işlem görüyor. Sterlin/dolar da yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 1,2985'ten alıcı buluyor.

'DOLARDA 6 LİRA PSİKOLOJİK DİRENÇ KONUMUNDA'

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılamasında aklanması ve ABD'de beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin etkisiyle dün, 98,3 ile 2 ayın en yüksek seviyesi gören dolar endeksi şu dakikalarda 98,1 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Çin'deki koronavirüse ilişkin haber akışının yanı sıra Suriye ile ilgili gelişmelerinde gündemin odağında olduğunu belirterek, yurt içinde veri akışının sakin olduğunu yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avrupa Merkez Bankası ekonomi bülteni ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini söyledi. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,96'nın destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, 6,00 seviyesinin psikolojik direnç konumunda olmaya devam ettiğini dile getirdi.