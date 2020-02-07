Dolar 6 lira sınırında! İşte son durum

Dün, 5,97-5,99 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 5,9880'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 5,9870'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 6,5760'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,7470'ten satılıyor. Euro/dolar paritesi analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 1,10'un hemen altında 1,0980 seviyesinde işlem görüyor. Sterlin/dolar yüzde 0,1 artışla 1,2943'ten alıcı buluyor. Dün üst üste yükselişini 4. işlem gününe taşıyarak 98,57 ile 3 ayın zirvesini gören dolar endeksi şu dakikalarda sınırlı düşüşle 98,4 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 6 LİRA SEVİYESİ PSİKOLOJİK DİRENÇ'

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak Ocak ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getirdi. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,96'nın destek olarak izleneceğini kaydeden analistler, 6,00 seviyesinin psikolojik direnç konumunu sürdürdüğünü bildirdi.