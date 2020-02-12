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Dolar 6 liranın üzerinde tutunuyor! İşte son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,02'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,57'den, sterlin ise 7,79'dan alıcı buluyor

12.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:39

Dün uluslararası piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla yükselişe geçen dolar/TL, yaklaşık 5,5 ayın zirvesi olan 6,0501'i görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 6,0165'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 6,0230'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yatay bir seyirle 6,5710'dan, sterlin/TL önceki kapanışın hemen altında 7,7965'ten satılıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün Kongre'de gerçekleştirdiği sunumun ardından dolar endeksi, 99 sınırına kadar yükselmesi sonrası düşüşe geçti. Böylece üst üste 6 gün süren yükseliş serisini dün sonlandıran dolar endeksi, şu dakikalarda 98,9 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise son 6 işlem günündeki yaklaşık yüzde 2'lik değer kaybı ile dün 1,0891'i görmesi sonrası gelen tepki alımlarıyla 1,09'un hemen üzerinde işlem görüyor.

'DOLARDA 6,00-6,05 BANDI İZLENECEK'

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirtti. 'ye ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğuna işaret eden analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Suriye meselesini ve bundan sonra atılacak adımları paylaşmasının beklendiğini ifade etti. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de ise 6,00-6,05 bandının izleneceğini dile getirdi.

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Dolar 6 liranın üzerinde tutunuyor! İşte son durum

Sterlin, Suriye, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

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