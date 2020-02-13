Haberler » Ekonomi » Dolar/TL, 6,0530 seviyesinde seyrediyor - Ekonomi

Dolar/TL, 6,0530 seviyesinde seyrediyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,0530'dan işlem görüyor.

13.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:08Dolar/TL, 6,0530 seviyesinde seyrediyor
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,0530'dan işlem görüyor.
Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve koronavirüs endişeleriyle dolara olan talebin arttığı görülürken, dün yüzde 0,3 değer kazanan dolar endeksi 10 Ekim 2019'dan bu yana ilk kez 99'un üzerine çıktı.
Bu gelişmelerle dün yükselişe geçen dolar/TL, yaklaşık 8,5 ayın zirvesi olan 6,0658'i görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 6,0453'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 6,0530'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 6,5900'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 7,8550'den satılıyor.

Avro/dolar paritesi ise aşağı yönlü seyrine devam ederek dün 1,0865 ile Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyeyi görürken, bugün de 1,0880 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde alıcı buluyor.
Analistler, yurt içinde Suriye konusunda ABD ve Rusya ile sürdürülen diplomatik ilişkilerin gündemin üst sıralarında yer aldığını belirterek, artan jeopolitik risklere karşın ABD ve NATO yetkililerinin olumlu açıklamalarının piyasaları desteklediğini söyledi.
Bugün Türkiye'de açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin üzerinde geldiğini, öğleden sonra ABD'de enflasyonun takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL için 6,05'in destek konumuna geldiğini, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 6,10 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
11:16  14 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:13  13 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:35  Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
13.02.2020 12:46:52