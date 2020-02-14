Haberler » Ekonomi » Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi

Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6,05'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,55'ten, sterlin ise 7,89'dan alıcı buluyor.

14.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:04

Dün üst üste 6 gün süren yükseliş serisini dün sonlandıran dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüze 0,05 azalışla 6,0421'den tamamladı. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 6,0545 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yatay bir seyirle 6,5575'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,8940'tan satılıyor. Dolar endeksi, ABD'deki güçlü verilerden bulduğu destekle 99 seviyesinin üzerine yerleşerek, 99,2 seviyesinde bulunuyor. Euro, dolar karşısındaki değer kayıplarını sürdürürken, avro/dolar paritesi 1,0827 ile Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyesine Sterlin/dolar paritesi ise 1,30'un hemen üzerinde dengelendi.

'DOLARDA 6,0650 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise Avrupa'da büyüme ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi. Küresel piyasalarda koronavirüs salgınının insani ve ekonomik boyutuna ilişkin endişelerin sürdüğüne işaret eden analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de, 6,00 seviyesinin destek, 6,0650'nin direnç konumuna geldiğini dile getirdi.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının 2019'da 1,2 milyar dolar fazla vermesini bekliyor. Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2019'da 3 milyar dolar açık vermesini öngörüyor. Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentilerinin ortalaması ise 14 milyar dolar olarak gerçekleşti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
09:08  Sevgililer günü mesajları, sevgili sözleri ve sevgililer günü sözleri! En güzel sevgililer günü sözleri ve anlamlı sevgililer günü mesajları
08:49  14 Şubat Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
14.02.2020 11:09:20