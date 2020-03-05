Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

Dün en düşük 6,0630, en yüksek 6,1455 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,0782'den tamamladı. Dolar/TL, üst üste düşüşünü 4. işlem gününe taşımasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 6,0740'tan alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL, yatay bir seyirle 6,7720'den, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,8290'dan satılıyor. Euro/dolar paritesi, yüzde 0,03 azalışla 1,1135'ten işlem görüyor. Dolar endeksi yatay bir seyirle 97,3 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 6,05-6,15 BANDI İZLENECEK'

Analistler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilecek görüşmenin piyasaların odağında bulunduğunu belirtti. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de fabrika siparişleri verisi ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,05-6,15 bandının izleneceğini dile getirdi.