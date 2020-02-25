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Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 6,08'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro 6,60'dan, sterlin ise 7,88'den alıcı buluyor.

25.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:06

Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasının etkisiyle dolar/TL, dün son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 6,1601'i görse de düşüşe geçerek günü önceki kapanışın yüzde 0,04 altında 6,1140'tan tamamladı. Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne taşıyarak 6,0715'e kadar geriledi ve saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 altında 6,0880'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,6080'den, sterlin/TL yüzde 0,3 azalışla 7,8810'dan satılıyor. Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 99,3, euro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,0850 ve sterlin/dolar yüzde 0,1 artışla 1,2940 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 6,05 DESTEK KONUMUNDA'

Analistler, 'ye ilişkin gelişmeler ve koronavirüs salgını haberlerinin gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü belirterek, bugün saat 18.00'de Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda yapacağı konuşmada, gelecek dönem para politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.
Teknik açıdan dolar/TL'de 6,05'in destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, 6,12 ve 6,15 direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

Merkez Bankası, Murat Uysal, Sterlin, Suriye, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

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