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Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,08'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,57'den, sterlin ise 7,85'ten alıcı buluyor.

20.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:14

Dün en düşük 6,0508 en yüksek 6,0868 seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 6,0846'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 6,0890'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 6,5710'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,8575'ten satılıyor. Dün üst üste 5 işlem günü süren düşüş serisini dün sonlandıran avro/dolar paritesi, bugün 1,0790 seviyesinde dengelendi. Doların başlıca gelişmiş ülke para birimlerine karşı değerini takip etmek için kullanılan dolar endeksi yükseliş kanalı içinde hareketini devam ettirerek, şu dakikalarda 99,53 ile Mayıs 2017'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

'DOLARDA 6,10 DİRENÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, bugün yurt içinde ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündemi ile 'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan dolar/TL için 6,00 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 6,10 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum

Sterlin, Suriye, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

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