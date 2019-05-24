Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Son Durum

Dün 6,15'in üzerini test etmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL, günü 6,09'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 6,10 seviyesinden işlem görüyor.
DOLAR VE EURO NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 6,83, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 7,73 seviyesinden alıcı buluyor.
'DOLARDA 6,15 ÖNEMLİ DİRENÇ KONUMUNDA'
Analistler, ticaret savaşı, jeopolitik riskler ve Brexit'e ilişkin haber akışının yatırımcılar tarafından yakından izleneceğini belirtirken, teknik açıdan dolar/TL'de 6,15 seviyesinin önemli direnç, 6,10'un destek konumuna gelebileceğini ifade etti.
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Kaynak: AA