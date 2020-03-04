Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Dün akşam ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla "sürpriz" zamanlama ile faiz indirimine gitti. Fed, 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti. Fed kararının ardından dün son 3 haftanın en düşük seviyesi olan 6,0317'ye kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 değer kaybıyla 6,1036'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 6,1110'dan alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6,8142'den, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,8130'dan satılıyor. Euro/dolar paritesi, yüzde 0,3 azalışla 1,1147'den işlem görüyor. Dünkü faiz kararının ardından 96,98 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini gören dolar endeksi, şu dakikalarda 97,3 seviyesinde bulunuyor.

DOLARDA 6,15 KRİTİK SEVİYE

Analistler, faizlerdeki düşüş eğiliminin devam edeceği tahminlerinin Türk lirası varlıkları destekleyebileceğini ifade ederek, Suriye ile ilgili gelişmeler ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi. Bugünün yoğun veri gündeminde ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI'ların öne çıktığını bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,15'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,05-6,10 bandının takip edileceğini kaydetti.