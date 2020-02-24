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Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, haftanın ilk işlem günün yükselişle başlamasının ardından 6,13'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro 6,63'ten, sterlin ise 7,93'ten işlem görüyor.

24.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:53

Geçen hafta en düşük 6,0396, en yüksek 6,1252 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6,1167'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 6,1320'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 6,6350'den, sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 7,9320'den satılıyor. Dolar endeksi, analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdiği 100 seviyesinde etkisini artıran kar satışları ile yüzde 0,5 değer kaybederek 99,3'ten kapanması sonrası bugün tekrar 99,6 seviyesine çıktı. Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,0818 seviyesinde, sterlin/dolar yüzde 0,2 düşüşle 1,2935'ten işlem görüyor.

'DOLARDA 6,09-6,15 BANDI TAKİP EDİLECEK'

Analistler, Suriye'ye ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu, koronavirüs salgını haberlerinin de küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacağını belirtti. Yurt içinde reel sektör güven endeksleri, kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi verileri, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirenn analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,09-6,15 bandının takip edileceğini kaydetti.

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Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum

Sterlin, Fed, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

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