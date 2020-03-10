Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum - Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 6,1370'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro 6,79'dan, sterlin ise 8,00'dan işlem görüyor.

10.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:28

Dün küresel piyasalarda yaşanan petrol şokunun etkisiyle Asya piyasalarında 6,20'yi test eden dolar/TL, bu seviyelerden gelen satışlarla 6,0931'e kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 6,1448'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 6,1370'ten alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,8 düşüşle 6,7935'ten, sterlin/TL yüzde 0,7 azalışla 8,0020'den satılıyor. Dolar endeksi, 0,6 yükselişle 95,9 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi, dün 1,1496 ile Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası bugün Asya piyasalarında düşüşe geçerek 1,1330 seviyelerinde dengelendi.

'DOLARDA 6,10-6,20 BANDI İZLENECEK'

Analistler, yurt dışında Euro Bölgesi büyüme verisinin takip edileceğini bildirdi. Kovid-19 salgını ve petrol fiyatları kaynaklı gelişmelerin gündemin odağında kalmayı sürdüreceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,10-6,20 bandının izleneceğini kaydetti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

Kaynak: AA

Etiketler : Sterlin, Ekonomi

İlgili Haberler

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatlarıAltını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Paylaş

Manşet 

Haberler

Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Ekonomi
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu Ekonomi
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı Ekonomi
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Ekonomi
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü Ekonomi
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı Ekonomi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti Ekonomi
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Ekonomi
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması