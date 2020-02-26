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Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,14'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,68'ten, sterlin ise 7,98'den alıcı buluyor.

26.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:11Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Dün en düşük 6,0715, en yüksek 6,1577 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 6,1437'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6,1470'ten alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kaybıyla 6,6830'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 7,9830'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,1 ve avro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,0870 seviyesinde bulunuyor. Analistler, koronavirüs salgınına ilişkin akışının küresel piyasaları negatif etkilediğini, 'ye dair gelişmelerin de gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

'DOLARDA 6,15 DİRENÇ KONUMUNDA'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın, dünkü konuşmasında, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğine işaret ettiğini hatırlatan analistler, bugün Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan dolar/TL'de 6,05'in destek konumuna geldiğini belirten analistler, 6,15'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Murat Uysal, Sterlin, Suriye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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