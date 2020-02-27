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Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,16'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,73'ten, sterlin ise 7,97'den alıcı buluyor.

27.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:47

Dün en düşük 6,1413, en yüksek 6,1638 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,15 üzerinde 6,1528'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 6,1660'tan alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazancıyla 6,7310'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 artışla 7,9730'dan satılıyor. Dolar endeksi üst üste düşüşünü 5. işlem gününe taşıyarak yüzde 0,1 azalışla 98,9 seviyesinde bulunuyor. Son bir haftada yüzde 2'ye yakın artan euro/dolar paritesi şu dakikalarda 1,0910'un üzerinde dengelendi.

'DOLARDA 6,1850 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, koronavirüs salgını ve 'ye ilişkin akışının gündemin odağında olduğunu belirterek, Euro bölgesi ekonomik güven endeksi, ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 6,1850'nin güçlü direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, 6,10'un destek olarak izleneceğini dile getirdi.

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Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Suriye, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

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