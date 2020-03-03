Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasının etkisiyle üst üste 4 işlem günü süren yükselişini dün sonlandıran dolar/TL, günü yüzde 1,5 değer kaybıyla 6,1604'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 üzerinde 6,1910'dan alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 6,9094'ten, sterlin/TL yüzde 0,8 yükselişle 7,9210'dan satılıyor. Euro/dolar paritesi, üst üste yükselişini 8. işlem güne taşıyarak yüzde 0,1 artışla 1,1150'den işlem görüyor. Dolar endeksi, yatay bir seyirle 97,4 seviyesinde bulunuyor.

'YÜKSELİŞLERDE 6,25 DİRENCİ İZLENECEK'

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise G7 liderlerinin telekonferansından gelecek haber ve açıklamaların takip edileceğini, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,20'nin altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,15 desteğinin görülebileceğini ifade eden analistler, olası yükselişlerde 6,25'in direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

EKONOMİSTLER ENFLASYONDA YÜZDE 0,71 ARTIŞ BEKLİYOR

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,71 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,71) göre, bir önceki ay yüzde 12,15 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,77'ye çıkacağı hesaplanıyor.