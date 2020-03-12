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Koronavirüs ile hareketlenen dolar, yükselişini sürdürüyor

Koronavirüs ile hareketlenen dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,22'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro 7,03'ten, sterlin ise 7,96'dan işlem görüyor.

12.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:29

Dün en düşük 6,1041, en yüksek 6,1662 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6,1568'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 6,2290'dan alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 7,0360'tan, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,9620'den satılıyor. Euro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1290, dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 96,4 seviyelerinde bulunuyor.

'DOLARDA 6,25 ÖNEMLİ DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam etmesiyle negatif seyrin devam ettiğini belirtti. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi endeksi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Üretici Fiyat Endeksi verileri ile Avrupa Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,25'in önemli direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Koronavirüs ile hareketlenen dolar, yükselişini sürdürüyor

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi

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