Dolar/TL, 6,3190 seviyesinden alıcı buluyor
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,3190'dan alıcı buluyor.
13.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:52
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,3190'dan alıcı buluyor.
Dün en düşük 6,2072, en yüksek 6,3205 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 6,3168'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yatay bir seyirle 6,3190'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 7,0790'dan, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,9370'ten satılıyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1205, dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 97,4 seviyelerinde bulunuyor.
Analistler, küresel pay piyasalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle dün tarihi düşüşlerden birini yaşadığını, merkez bankalarının ise ekonomik aktiviteyi desteklemek için birbiri ardına adımlar attığını ifade etti.
Bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi ve Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında Almanya 'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,33'ün direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ocakta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 8,5 artmasını bekliyor. Ocakta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 8,6 artacağı tahmin ediliyor.
Dün en düşük 6,2072, en yüksek 6,3205 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 6,3168'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yatay bir seyirle 6,3190'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 7,0790'dan, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,9370'ten satılıyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1205, dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 97,4 seviyelerinde bulunuyor.
Analistler, küresel pay piyasalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle dün tarihi düşüşlerden birini yaşadığını, merkez bankalarının ise ekonomik aktiviteyi desteklemek için birbiri ardına adımlar attığını ifade etti.
Bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi ve Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında Almanya 'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,33'ün direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ocakta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 8,5 artmasını bekliyor. Ocakta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 8,6 artacağı tahmin ediliyor.
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Kaynak: AA
Etiketler : Merkez Bankası, Almanya, Sterlin, Ekonomi
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