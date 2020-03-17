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Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından 6,42'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro 7,17'den, stelrlin ise 7,85'ten işlem buluyor.

17.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:13

Dün en düşük 6,4217, en yüksek 6,376 seviyelerini gören dolar/TL, gününü önceki kapanışa göre yüzde 1,56 artışla 6,4326'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6,4290'dan alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 azalışla 7,1790'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 7,8570'ten satılıyor.

Avro/dolar paritesi bir önceki kayıplarını telafi ederek yüzde 1,03'lük artışla 1,1181'e çıkarken, dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 98,4 seviyesinde bulunuyor.

'DOLARDA 6,45 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında İngiltere 'de işsizlik, Almanya 'da ZEW beklenti endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretim endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtti. Küresel ölçekte koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, eknik açıdan dolar/TL'de 6,45'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

Kaynak: AA

Etiketler : İngiltere, Sterlin, Almanya, Ekonomi

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