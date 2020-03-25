Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi

Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,43'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro 6,95'ten, sterlin ise 7,60'tan işlem görüyor.

25.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:15

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) sınırsız tahvil alım programı sonrası küresel piyasalarda doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesinin etkisiyle dün 6,3917'ye kadar gerileyen dolar/TL, yüzde 2'den fazla düşerek 6,4203'ten kapanış gerçekleştirdi. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 6,4350'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 6,9545'ten, sterlin/TL yüzde 0,9 yükselişle 7,6090'dan satılıyor. Euro/dolar paritesi, yüzde 0,2 artışla 1,0810 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,6 düşüşle 101,5 seviyesinde dengelendi.

'DOLARDA 6,60 DİRENÇ OLARAK İZLENECEK'

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo beklenti endeksi, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan dolar/TL'de 6,42'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 6,60'ın direnç olarak izleneceğini kaydetti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm Ekonomi
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı ’Helal olsun’ dedirtti Ekonomi
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı "Helal olsun" dedirtti
Bağışıklık sistemi için birebir! Kilosu 150 liradan satılıyor Ekonomi
Bağışıklık sistemi için birebir! Kilosu 150 liradan satılıyor
Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek Ekonomi
Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Korona tedbirleri kapsamında 3 üründeki gümrük vergileri kaldırıldı Ekonomi
Korona tedbirleri kapsamında 3 üründeki gümrük vergileri kaldırıldı
Karar yürürlüğe girdi! En düşük emekli maaşının ücreti belli oldu Ekonomi
Karar yürürlüğe girdi! En düşük emekli maaşının ücreti belli oldu
21.00’den sonra alışveriş yapmak isteyenler dikkat! Sadece orası açık Ekonomi
21.00'den sonra alışveriş yapmak isteyenler dikkat! Sadece orası açık
Erdoğan imzaladı! Esnafın kredi borcu 3 ay ertelenecek ancak bir şart var Ekonomi
Erdoğan imzaladı! Esnafın kredi borcu 3 ay ertelenecek ancak bir şart var

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:18: Altın fiyatları koronavirüs salgınıyla sert dalgalandı - Ekonomi 11:17: Fed'in sınırsız desteğinin etkileri ne olacak? - Ekonomi 11:14: Turkcell'den sağlık çalışanlarına bol GB'lı teşekkür alkışı - Ekonomi 11:12: Kaşıkçı cinayetinde 18 sanık hakkında iddianame düzenlendi - Ekonomi 11:10: TŞOF Başkanı Apaydın: "Motorine hatırı sayılır bir indirim yapılmalı" - Ekonomi 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:13: Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek - Ekonomi 10:04: Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor - Ekonomi 09:58: Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi 09:38: Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı - Ekonomi 09:26: Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi - Haber 09:25: Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak - Ekonomi