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Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,45'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro 7,10'dan, sterlin ise 7,80'den işlem görüyor.

18.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:46

Dün 6,50 sınırına kadar çıkan dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve koronavirüsün olası ekonomik ve finansal etkilerine karşı alınan tedbirleri açıklamasının ardından düşüşe geçerek 6,3773'e kadar geriledi. Dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybıyla 6,3971'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1 üzerinde 6,4570'ten alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1 artışla 7,1075'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 7,8040'tan satılıyor.

Euro/dolar paritesi, dün analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,10'un altına gerilese de bugün tekrar yükselerek 1,1015 seviyesinde dengelendi.

'DOLARDA 6,50 DİRENÇ KONUMUNDA'

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, salgının ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik çok önemli bir ekonomik teşvik planı üzerinde çalıştıklarını ve planın bugün Senato'ya sunulacağını açıklamasıyla dolar endeksi 100,0 seviyesini test etti. Analistler, bugün yurt içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası yapılacak açıklamaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,50'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Çankaya Köşkü, Sterlin, Ekonomi

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