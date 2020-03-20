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Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 6,48'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro 6,98'den, sterlin ise 7,61'den işlem görüyor.

20.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:33

Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla 6,5497 ile Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 6,5442'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1 altında 6,4830'dan alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 azalışla 6,9870'ten, sterlin/TL yüzde 1,2 artışla 7,6120'den satılıyor. Euro/dolar paritesi dün 1,0655 ile Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından, bugün yüzde 0,7 artışla 1,0770 seviyesinden işlem görüyor. Güvenli liman arayışındaki yatırımcı alımları ile yükselişini sürdüren dolar endeksi, dün 2017 yıl başından bu yana en yüksek seviye olan 102,9'a çıkmasının ardından bugün 101,7 seviyesinde dengelendi.

'DOLARDA 6,50 DİRENÇ OLARAK TAKİP EDİLECEK'

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade ederek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,50'nin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

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Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

Kaynak: AA

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Bugün Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Etiketler : Sterlin, Eylül, Ekonomi

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