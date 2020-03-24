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Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,51'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euor 7,04'ten, sterlin ise 7,58'den işlem görüyor.

24.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:19

Dolar/TL dün, günün ilk yarısında küresel piyasalarda devam eden dolar talebine paralel yükseliş eğiliminde hareket ederek Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 6,6089'u test etti. ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) sınırsız varlık alım programını açıklamasının ardından düşüşe geçen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6,5612'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,8 altında, 6,51'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 7,0470'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 7,5830'dan satılıyor. Euro/dolar paritesi, dün 1,0638 ile Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 1,0830 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 düşüşle 101,5 seviyesinde dengelendi.

'DOLARDA 6,60 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışıyla birlikte ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti. Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,60'ın direnç, 6,48 ve 6,44 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

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Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

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