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Dolar/TL, 6,5150 seviyesinden alıcı buluyor

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,5150'den alıcı buluyor.

19.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:06
Dolar/TL, 6,5150 seviyesinden alıcı buluyor
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,5150'den alıcı buluyor.

Dün en yüksek 6,4940 seviyesine çıkan dolar/TL, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde başkanlık ettiği Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, 100 milyar liralık "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini açıklamasıyla düşüşe geçerek 6,3919'a kadar geriledi. Dolar/TL, günü yüzde 1,4 değer kazancıyla 6,4859'dan tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde yüzde 0,5 üzerinde 6,5150'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 7,1165'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 7,5290'dan satılıyor.

Avro/dolar paritesi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,10'un altına gerileyerek 1,0910 seviyesinden işlem görüyor. Güvenli liman arayışındaki yatırımcı alımları ile yükselişini sürdüren dolar endeksi, dün 3 yılın zirvesi olan 101,7'e çıkmasının ardından bugün 101 seviyesinde dengelendi.
Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,55'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü, Türkiye, Ekonomi

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