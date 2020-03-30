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Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 6,51'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro 7,21'den, sterlin ise 8,05'ten işlem görüyor.

30.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:00
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 artışla 6,4540'tan tamamladı. Dolar/TL, bugüne de küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla 6,51'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,2115'den, sterlin/TL ise 8,0577'den satılıyor. Küresel piyasalarda, geçen hafta ekonomi teşvikleri ile etkili olan iyimserlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ile yerini negatif seyre bıraktı.

'DOLARDA 6,55 DİRENÇ KONUMUNDA'

ABD'de geçen hafta genelinde, tarihte görülmemiş ekonomi teşviklerinin desteği ile gerileyen dolar endeksi, salgının ekonomiye etkileri konusundaki endişelerle yükselişe geçerek 99 seviyelerinde dengelendi. Kovid-19 salgında dünya genelinde vaka sayısı 700 bini aşarken, ABD ile Avrupa'da yavaşlamayan artış sayısı, küresel ekonomi üzerindeki risklerin de devam etmesine neden oluyor. Analistler, bu hafta yurt içinde cuma günü açıklanacak enflasyon, yurt dışında ise çarşamba günü dünya genelinde yayımlanacak nihai PMI'lar ve cuma günü ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi. Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,5250 ve 6,55'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi, Ekonomi
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