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Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum

Haftaya yükselişle başlayan dolar kuru, Ağustos 2018'den beri gördüğü en yüksek seviye olan 6,57'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro 7,06'dan, sterlin ise 7,68'den işlem görüyor.

23.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:40

Geçen hafta küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 6,5658'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde, Ağustos 2018'den beri gördüğü en yüksek seviye olan 6,5750'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,7 artışla 7,0690'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 azalışla 7,6845'ten satılıyor. Euro/dolar paritesi, cuma günü 1,0637 ile Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,5 artışla 1,0750 seviyesinden işlem görüyor. Geçen hafta güvenli liman arayışındaki yatırımcıların alımlarıyla 103 seviyesini test eden ve cuma gününü 101,9 seviyesinden tamamlayan dolar endeksinde 101-103 bandı takip edilecek.

'DOLARDA 6,60 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti. Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar/TL'de 6,60'ın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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Ağustos 2018’den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum

Kaynak: AA

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Haftaya yükselişle başlayan dolar, son 19 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Etiketler : Ekonomi

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