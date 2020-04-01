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Dolar 2018 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum

Dün günü 6,56'dan tamamlayan dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 2018 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 6,64'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,28'den, sterlin ise 8,21'den alıcı buluyor.

01.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:14

Dün 6,55-6,60 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 6,5699'dan tamamladı.
Dolar/TL, bugüne küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla 6,6484'ten alıcı buluyor. Böylece dolar 2018 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar 2018 Ağustos'ta 7,2393 seviyesini görmüştü.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,2878'den, sterlin/TL ise 8,2164'ten satılıyor. Dolar endeksi, küresel piyasalarda dolara talebin artmasının etkisiyle 100 seviyesinin hemen altında dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,6 azalışla 1,0970'ten işlem görüyor.

'DOLARDA 6,70 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinde, Kovid-19 salgınının ekonomik aktiviteye etkilerinin ipuçlarının aranacağını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, dün aldığı kararlarla destekleyici adımlara devam ettiğinin altını çizen analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70'in direnç, 6,55'in destek konumuna geldiğini kaydetti.

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Dolar 2018 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sterlin, Ekonomi

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Dolar 6,64'ten alıcı buluyor
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